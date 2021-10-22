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台積電ADR隨費半漲0.6% 較台北交易溢價8.8%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（21日）漲0.6%收在116.29美元，較台北交易股票溢價8.75%。

美股三大指數周四（21日）漲跌互見，標普500指數收盤創新高，投資人在通膨預期上升之際消化陸續公布的企業財報；那斯達克指數受特斯拉和微軟等科技巨頭雙雙創下歷史新高的提振。道瓊工業指數微幅下跌，受IBM急挫拖累。

道瓊工業指數跌6.26點，或0.02%，收報35,603.08點；標普500指數漲13.59點，或0.30%，報4,549.78點，為連續第七日上漲；那斯達克指數上揚94.02點，或0.62%，終場報15,215.70點。費半指數漲逾1%。

台灣加權股價指數昨天收報16,889.51點，幾乎與前一日持平；台積電跌0.33%，收在596元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.56 -0.72 95.9 0.69

中華電 CHT 110.27 0.03 110.5 -0.2

台積電 TSM 648.15 0.61 596 8.75

聯電 UMC 57.8 -0.48 58 -0.35

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 通膨

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