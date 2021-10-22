台積電ADR隨費半漲0.6% 較台北交易溢價8.8%
台積電ADR周四（21日）漲0.6%收在116.29美元，較台北交易股票溢價8.75%。
美股三大指數周四（21日）漲跌互見，標普500指數收盤創新高，投資人在通膨預期上升之際消化陸續公布的企業財報；那斯達克指數受特斯拉和微軟等科技巨頭雙雙創下歷史新高的提振。道瓊工業指數微幅下跌，受IBM急挫拖累。
道瓊工業指數跌6.26點，或0.02%，收報35,603.08點；標普500指數漲13.59點，或0.30%，報4,549.78點，為連續第七日上漲；那斯達克指數上揚94.02點，或0.62%，終場報15,215.70點。費半指數漲逾1%。
台灣加權股價指數昨天收報16,889.51點，幾乎與前一日持平；台積電跌0.33%，收在596元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 96.56 -0.72 95.9 0.69
中華電 CHT 110.27 0.03 110.5 -0.2
台積電 TSM 648.15 0.61 596 8.75
聯電 UMC 57.8 -0.48 58 -0.35
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言