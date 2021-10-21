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三星品牌價值穩居全球前5強 衝上746億美元

中央社 / 台北21日電
三星登上Interbrand 2021年全球最佳品牌，品牌價值高達746億美元。美聯社
三星登上Interbrand 2021年全球最佳品牌，品牌價值高達746億美元。美聯社

台灣三星今天宣布，再度登上Interbrand 2021年全球最佳品牌，位居第5名，品牌價值高達746億美元，較2020年成長20%。

根據美國品牌顧問公司Interbrand於10月20日（當地時間）公布的全球最佳品牌榜單，三星以746億美元品牌價值獲得第5名，較去年成長20%。

三星指出，基於財務表現強勁、已恢復疫情前水準，今年品牌價值飆升20%，為2021年全球百大品牌平均品牌價值成長率的兩倍之多。三星自去年首次打入前5名，已連續2年名列此位，品牌價值並創下自2013年最大增幅。

三星電子行銷長李英熙（YH Lee）表示，三星去年首次躋身全球前5強，今年品牌價值更創下自2013年最大增幅，達到兩位數的成長，未來將秉持顧客導向管理模式，持續聆聽消費者心聲。

同時，三星於今年10月12日連續第2年被「富比士」評選為2021年度全球最佳企業雇主榜首。

「富比士」每年訪問全球58個地區、任職於跨國或跨地區企業的15萬名員工，今年針對雇主對COVID-19疫情的因應措施，以及企業形象、經濟足跡、人才發展、性別平等和社會責任等面向，調查員工對雇主的滿意度。

品牌 疫情 三星

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