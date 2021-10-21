PayPal傳計劃以450億美元收購Pinterest 目標當超級app

彭博資訊報導，知情人士透露，美國支付公司PayPal正準備以450億美元收購社群媒體Pinterest，如果交易談成，將會是今年科技業最大的併購案；也會是PayPal有史以來最大手筆的收購行動。

消息來源說，PayPal願意以每股大約70美元的價格買下Pinterest，以此水準，Pinterest包含B股在內，公司整體估值約450億美元，若以Pinterest周二（19日）的收盤價計算，此一收購價碼溢價26%。

PayPal在執行長舒爾曼（Dan Schulman）領導下，目標像中國大陸的支付寶、微信支付那樣，成為一站滿足購物與金融服務的「超級應用程式」（super app）。PayPal計劃在改裝的平台上增加諸多新功能，像是高利儲蓄帳戶、支票兌現服務、股票投資功能等等。

PayPal若談成以450億美元收購Pinterest一案，今年將打破2007年的紀錄，成併購活動最繁忙的一年。

線上購物大發利市助攻PayPal股價自去年開始至今漲幅超過一倍，讓公司有滿滿現金，可收購有興趣的標的。PayPal股票周三下跌4.9%，市值約3,040億美元。