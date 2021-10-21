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「女股神」沒投資比特幣期貨ETF？伍德這麼說...
美國首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）19日風光上市，吸引許多投資人進場，但知名基金操盤手、「女股神」伍德仍在觀望，尚未進場。
伍德19日出席米爾肯研究院（Milken Institute）的全球會議時表示，她的團隊並未買進這檔比特幣期貨ETF。她說：「我們非常仔細研究這款產品、研究比特幣期貨，我們希望了解期貨價高於現貨價（正價差）所產生的稅務影響…所以還不急於進場。」
期貨和現貨的結構可反映交易商對特定合約未來價值的推測。期貨價高於現貨價意味價格有上揚的趨勢，反之代表價格可能下跌。
伍德看好比特幣已有一段時間。她5月時預估，比特幣價格將達到50萬美元。她在周二的會議中表示，自己投資比特幣時，比特幣市場的價值僅約60億美元，目前規模已突破1兆美元。
伍德對特斯拉股價的基本假設是3,000美元，特斯拉目前價格約在860美元。 她說：「特斯拉是我們實踐投資理念的第一個證明，我們看見馬斯克和了不起的事情持續發生」。伍德說，她對特斯拉的投資一直很輕鬆，因為相信這家公司。
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