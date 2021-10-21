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鎳期貨飆漲至七年高點 石油、黃金連袂上漲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周三（20日）上漲，美國原油期貨觸及七年新高，因數據顯示原油期貨主要交割地庫欣的原油庫存降至三年來最低，全國成品油庫存大幅下降，顯示需求上升；金價連續第二天走高，因一位聯準會官員淡化了即將升息的可能性；倫敦市場鎳價升至七年來最高點。

●油價上漲1%左右　因美原油庫存減少

紐約原油12月期貨20日收盤上揚0.98美元，漲幅1.19%，結算價報每桶83.42美元。

布蘭特原油12月期貨上漲0.74美元，漲幅0.9%，結算價報每桶85.82美元，為2018年10月以來的最高水準。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國原油庫存在最近一周意外減少43.1萬桶，預期為增加，汽油庫存也減少500多萬桶，原因是煉油廠因設備維護而減少油品處理量。

俄克拉荷馬州庫欣原油期貨交割中心的原油庫存降至2018年10月以來最低水準。EIA表示，汽油庫存目前處於2019年11月以來的最低水準。

ortoise的投資組合經理Rob Thummel表示：「這是經濟持續復甦的跡象，也凸顯原油相關產品的重要性及其在本輪經濟復甦中的角色。」

油價在煤炭和天然氣短缺導致能源供應緊張之際上漲，同時間，經濟復甦也帶來了石油需求的反彈。最近幾周，華爾街持續上調油價預測，法國巴黎銀行是最新一家，將預期提升8美元至每桶80.50美元。

●金價連續第二天上漲

金價周三連續第二天上漲，因美元走軟，市場對通膨升溫和供應鏈問題的疑慮提振黃金吸引力。

黃金現貨價格20日收盤上漲0.7%，至每英兩1,782.08美元；黃金12月期貨收盤上漲0.8%，結算價報每英兩1,784.90美元。

美元走貶，使黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「全球都在擔心供應短缺和美國聯準會欠缺行動的問題，看起來聯準會在因應通膨問題上落後了。」

他說：「考量到供應鏈和通膨問題，股市將如何繼續創下新高？在未來幾個月，避險買盤將繼續湧入黃金。」

白金上漲1%，至每英兩1,050.50美元。鈀金下跌1.2%，至2,072.71美元。

白銀上漲2.9%，至每英兩24.34美元，盤中觸及逾一個月高點。

●鎳期貨漲至七年來最高 鋁價因中國大陸監管措施重拾跌勢

倫敦金屬交易所3個月期鎳期貨領漲基本金屬，期鎳結算價升4.6％，報每噸20,963美元，創2014年5月以來最高。

全球最大鎳生產商之一的淡水河谷表示，公司今年鎳產量可能為16.5萬至17萬噸，少於之前預測的20萬噸。

期鋁連續第三天下挫，結算價報每噸3,069.50美元，主要受大陸監管措施影響。

美國 油價 金價

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