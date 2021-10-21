台積電、日月光ADR跌逾1% 聯電跌近2%
台股ADR周三（20日）收盤下跌，台積電ADR跌逾1%，較台北交易股票溢價率為7.78%。聯電、日月光跌幅也超過1%。
美股道瓊工業指數20日收漲152.03點或0.43%，收35,609.34點；標普500指數上揚16.56點，漲幅0.37%，收4,536.19點；那斯達克指數下跌7.41點，跌幅0.05%，收15,121.68點。
費城半導體指數下跌7.23點或0.21%，收3,374.22點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.98 -1.13%
中華電 CHT 39.56 -0.68%
台積電 TSM 115.59 -1.17%
聯電 UMC 10.42 -1.88%
資料來源：彭博資訊
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