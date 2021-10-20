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比特幣上演慶祝行情 衝破6.5萬美元創下歷史新高

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
比特幣20日盤中大漲逾2%，創下歷史新高。路透
比特幣20日盤中大漲逾2%，創下歷史新高。路透

比特幣20日盤中突破6.5萬美元締造歷史新高，原因是投資人歡慶美國第一檔比特幣指數股票型基金（ETF）成功發行。

全球市值最高的加密貨幣比特幣，20日盤中大漲逾2%至65,607.92美元，刷新歷史新高價位，超越4月中旬創下的64,899美元。追蹤比特幣期貨的「ProShares比特幣策略ETF」，在19日掛牌首日即大漲近5%。

傳奇交易大咖瓊斯（Paul Tudor Jones）看好比特幣的言論，也提振了市場信心。瓊斯認為，相較於黃金，他更偏好比特幣作為抗通膨資產。

比特幣價位締造歷史新猷，以及企業優於預期的財報，帶動美股上攻。道瓊工業指數20日早盤上漲100點、標普500指數漲0.2%、那斯達克指數小漲0.07%、費城半導體指數跌0.25%、台積電ADR跌0.48%。

比特幣 ETF 半導體

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