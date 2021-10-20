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三星下半年陸續提高產能 恐進一步壓低NAND價格

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據業內消息人士透露，三星電子在今年下半年陸續提高新NAND快閃記憶體的產能。（路透）
據業內消息人士透露，三星電子在今年下半年陸續提高新NAND快閃記憶體的產能。（路透）

據業內消息人士透露，三星電子在今年下半年陸續提高新NAND快閃記憶體的產能，引發了市場觀察人士對潛在供應過剩的擔憂。

據digitimes報導，256GB和512GB TLC NAND的合約價格在前兩個季度上漲後，從去年第四季度開始緩慢下跌，其中，256GB的合約價格在一周內從4.48美元跌至4.40美元。消息人士稱，由於筆記型電腦和手機零部件短缺，影響了存儲設備的需求。

「隨著整體內存需求減弱，三星電子在中國和韓國工廠進行的NAND產能擴張預計將進一步壓低NAND價格，TLC NAND產品的現貨市場價格將承受最大沖擊。」消息人士補充說道。

據了解，三星電子位於西安的工廠從去年開始量產96層V-NAND（月產能12萬片），目前該工廠正在將128層NAND的部分新產能商業化，一旦產能全開，月產能將達到13萬片。此外，消息人士稱三星電子也將於今年下半年在其位於韓國平澤的PS2工廠批量生產其最新的176層 NAND 。

但內存模塊製造商指出，NAND現在是買方市場，因此三星電子預計不會充分利用其新產能批量生產所有NAND產品，而是可能會更專注於通過技術升級提高其產量，堅持價格底線並追求更高的盈利能力。

與此同時，全球第二大NAND供應商KIOXIA已重啟IPO項目，預計將於11月份上市。但消息人士指出，市場需求下降和NAND合同價格下跌是影響其IPO價格的負面因素。

另外，消息人士表示：「美光自2020年11月開始批量生產176層3D NAND，這將給三星電子帶來競爭壓力，可能促使三星電子通過更具成本效益的生產提高其128層NAND產品的出貨率。」

NAND 三星

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