全球晶片荒將延燒到2022 福斯高層：「電池供應」將是下個挑戰

福斯汽車集團美國高層於當地時間周二表示，全球晶片短缺將持續至明年。

路透社報導指出，福斯汽車集團美國區CEO Scott Keogh在汽車峰會上指出，毫無疑問，這種晶片短缺將持續到2022年，至少是2022年下半年。

晶片短缺已導致全球汽車製造商削減汽車產量，但隨著汽車價格上漲，利潤也隨之上升。汽車製造商在從制動傳感器到動力轉向系統再到娛樂系統的各個方面都離不開晶片。

Keogh補充說道，僅管晶片短缺問題可能在今年第四季度得到緩解，但汽車行業仍無法滿足市場對汽車的需求。

Keogh認爲，在不久的將來可能會出現轉變，汽車製造商將努力減少汽車和卡車每個部件所需的晶片數量。

「從歷史上來看，我們所做出的決定，好像都是以晶片是無限量供應爲前提，因此幾乎每個模組都需要一個晶片。現在我們在開發汽車時，應該思考能否用更少的晶片做更多的模塊。」Keogh補充說道。

另外，Keogh指出，現在面臨的挑戰是晶片短缺，而接下來要面對的挑戰將會是電動車需求的不斷增長，以及電動車電池的供應問題。