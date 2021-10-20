不再是迷因！微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品
微軟真的兌現承諾，推出了以旗下遊戲主機Xbox Series X造型為藍本的小冰箱，且19日一展開預售，便在15分鐘內銷售一空。
微軟行銷部門總經理葛林柏先前在推特上發出「祭品文」，若微軟能在推特舉辦的最佳推文品牌獎項中，勝過以彩虹糖聞名的Skittles，就會生產並販售Xbox小冰箱。最後微軟勝出，因此葛林柏便將推出小冰箱的計畫付諸實行。
這款小冰箱售價為99.99美元，在美國由目標百貨獨家販售、預計12月上市，正好趕上年終購物旺季。英國、歐洲、加拿大等地的消費者未來也能買到這款冰箱。
Xbox小冰箱能放入12罐飲料，在冰箱門邊也設有幾個貨架；前方則有LED光源，看上去就像一部Xbox主機。冰箱也配備USB-A連接埠，可供手機或Xbox手把充電。
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