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傳臉書將更名 反映全力衝刺打造「元宇宙」
科技新聞網站The Verge今天引述知情消息人士說法報導，社群媒體巨擘臉書公司（Facebook）計劃下週更名。若消息屬實，將反映出臉書將把重心放在打造「元宇宙」上。
The Verge報導，臉書執行長祖克柏（MarkZuckerberg）打算於28日的公司年度Connect大會上提及更名一事，但也可能更早公布。
對此臉書回應表示，公司不會針對「謠言或臆測」置評。
臉書的商業行為正面臨著政府緊迫盯人的監督。國會兩黨議員都曾發言譴責過臉書，顯示國會對臉書的怒火日益升高。
The Verge的報導補充表示，品牌重塑將把社群媒體臉書App定位為母公司旗下眾多產品之一，與Instagram、WhatsApp和Oculus等一同接受母公司監督。
報導還說，重塑品牌這一步也將反映出臉書將重心放在打造所謂「元宇宙」（metaverse）上。元宇宙是一個網路世界，讓民眾在虛擬環境中以不同裝置來移動和溝通。
臉書日前剛宣布，計劃於接下來5年內在歐洲聯盟（EU）聘僱1萬名人才來協助打造元宇宙。
The Verge報導指出，臉書的新名稱或許會與「地平線」（Horizon）有關。臉書近日將旗下開發中的虛擬實境遊戲平台從「地平線」更名為「地平線世界」（Horizon Worlds）。
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