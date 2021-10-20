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OPPO挖聯發科、華為人才自製晶片 將採台積電3奈米製程

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
OPPO計劃加入蘋果、三星和小米在內智慧手機製造商自製晶片的戰局。彭博資訊
OPPO計劃加入蘋果、三星和小米在內智慧手機製造商自製晶片的戰局。彭博資訊

日經引述知情人士報導，全球出貨量第四大的手機品牌OPPO正在研發高階行動晶片，目標是在2023或2024年供應自家頂級手機使用。

這將讓OPPO加入蘋果、三星和小米在內智慧手機製造商自製晶片的風潮。Google周二剛發表的Pixel 6智慧手機，首次搭載自行研發的Tensor處理器。

根據業界人士和招才資訊，OPPO已聘請來自聯發科（2454）、高通和華為等公司的晶片開發人員和人工智慧專家，並將持續自台灣、日本美國招募工程師。據傳OPPO打算採用台積電（2330）的3奈米製程生產晶片。

Counterpoint分析師Brady Wang指出，智慧手機製造商自製晶片有兩大優點，除了與競爭對手做出區別外，還能更好的控制供應鏈，但「在蘋果、華為和三星之後沒看到很成功的案例，畢竟此事有進入障礙，而且系統整合複雜，必須維持一支大型研發團隊。隨晶片製造技術進步，成本也同步增加」。

台積電 日本 美國

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