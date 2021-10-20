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漲價風從晶片吹到尿布優格 全球企業轉嫁成本給消費者

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
法國乳品巨擘達能（Danone）表示，將透過調漲價格的方式保護利潤。（路透）
法國乳品巨擘達能（Danone）表示，將透過調漲價格的方式保護利潤。（路透）

美國消費用品大廠P&G、法國乳品巨擘達能（Danone）到瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）19日公布的財報都顯示出成本墊高、供應鏈受擾，凸顯全球企業面臨的利潤壓力提高，消費者面臨更高的物價。

新冠疫情之初爆發的恐慌搶購潮，曾導致從衛生紙到包裝食品大規模短缺。緊接著，各國實施封鎖措施、勞動力短缺，阻礙供應鏈的流動，也造成從中國大陸到美國加州的港口長久堵塞。

許多企業只好靠調漲產品價格，來抵銷原物料成本上揚和運價上漲的影響，這些原物料是製造從尿布到瓶裝水等各種日用品所需。企業主管和分析師表示，物價上漲的情況將延續至明年。

P&G曾表示，第1季度營業利潤遭擠壓，現在預期受上述影響，本年度支出約23億美元，高於先前預測的19億美元。P&G將此歸咎於原物料成本上揚，以及柴油和能源價格上漲，還表示這些問題短時間內不會緩解。

旗下擁有Activa優格和Evian礦泉水等產品的達能19日維持今年度財測展望，承諾藉由提高生產率和漲價來保護營業利潤，同時警告說，明年通膨壓力將加大。

達能財務長伊瑟（Juergen Esser）表示：「就像產業內外的所有人一樣，我們看到全面通膨壓力。一開始是原物料成本通膨提高，接著演化為廣泛的限制影響我們在全世界許多地方的供應鏈。」

愛立信同日表示，全球供應鏈問題仍將是一大障礙。執行長鮑毅康表示：「在第3季末，我們經歷供應鏈受擾對銷售產生一些影響，這類問題將繼續構成風險。」

愛立信表示，由於供應商面臨晶片短缺，再加上物流問題，該公司無法向其客戶出貨特定硬體。

電動汽車大廠特斯拉將於20日公布財報，投資人正密切關注其利潤率。特斯拉執行長馬斯克曾表示，公司正在花費巨資把汽車零組件空運到世界各地以因應需求，同時努力透過採購更多本土零件的方式來削減上海廠的成本。

斯拉投資者之一、創投公司Loup Ventures管理合夥人Gene Munster說：「我認為可能存在不利於利潤率的因素。他們正在為零組件支付更多的費用。我認為，如果他們能在這種環境下提高汽車毛利率，這將是一個巨大的利多因素。」

通膨 美國 特斯拉

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