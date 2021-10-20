美元走低 英鎊和紐元受升息預期提振上漲

台灣自明年開始要為巧克力正名，而歐洲過去就曾為正統巧克力發生近30年爭執，有的國家堅持只有完全使用可可油製造的巧克力才能被稱為巧克力，但歐盟於2000年接受植物油製造的巧克力，兩派勢力互不相讓。

2021-10-20 08:22