聽新聞
test
0:00 / 0:00
美元走低 英鎊和紐元受升息預期提振上漲
美元周二尾盤收斂跌幅，因美國公債殖利率攀升，英鎊在內的貨幣因預期會更早升息而受提振。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二跌 0.2%至93.734，盤中一度下跌0.5%。
豐業銀行的Shaun Osborne寫道，「我們仍然看好美元的整體前景，但今天在指數支撐位下方的跌勢表明，短期內跌幅可能會進一步擴大」。
英鎊兌美元升值0.5%至1.3798美元，貨幣市場預期，今年年底前英國央行將累計升息35個基點。歐元兌美元升0.3%，報1.1640美元。
美國公債殖利率再次走高，指標10年期公債殖利率觸及逾三個月高點。
紐西蘭元兌美元勁升1.1%，至0.7159美元，周一公布的數據顯示，紐西蘭消費者物價指數創下逾10年最快增速。澳幣兌美元盤中升至7月15日以來最高0.7485美元，擺脫了澳洲央行最新公布的鴿派會議紀錄的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言