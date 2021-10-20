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美元走低 英鎊和紐元受升息預期提振上漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周二尾盤收斂跌幅，因美國公債殖利率攀升，英鎊在內的貨幣因預期會更早升息而受提振。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二跌 0.2%至93.734，盤中一度下跌0.5%。

豐業銀行的Shaun Osborne寫道，「我們仍然看好美元的整體前景，但今天在指數支撐位下方的跌勢表明，短期內跌幅可能會進一步擴大」。

英鎊兌美元升值0.5%至1.3798美元，貨幣市場預期，今年年底前英國央行將累計升息35個基點。歐元兌美元升0.3%，報1.1640美元。

美國公債殖利率再次走高，指標10年期公債殖利率觸及逾三個月高點。

紐西蘭元兌美元勁升1.1%，至0.7159美元，周一公布的數據顯示，紐西蘭消費者物價指數創下逾10年最快增速。澳幣兌美元盤中升至7月15日以來最高0.7485美元，擺脫了澳洲央行最新公布的鴿派會議紀錄的影響。

紐西蘭 美國 澳洲

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