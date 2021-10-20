布蘭特原油收在85美元之上 金價漲 金屬漲勢暫歇

布蘭特原油期貨周二自2018年10月以來首次收在每桶85美元上方，追隨股市走強及對全球能源危機揮之不去的疑慮。黃金止步兩連跌，因美元走軟、美國公債殖利率攀升。基本金屬價格漲勢在周二暫歇。以下是整理自彭博的商品行情：

原油上漲

布蘭特原油期貨周二震盪上漲0.9%，美國原油期貨收於七年高點。隨著股市上漲和美元走弱，風險偏好情緒主導各市場。同時，俄羅斯暗示歐洲要先批准飽受爭議的北溪2號管道，才會向其輸送更多天然氣。

Oanda 高級市場分析師Ed Moya表示，「由於需求不確定性短期內仍然很高，原油價格將繼續波動」。「今天上午的新聞有很多雜音，但鑒於油價漲得很猛，勢將迎來幾輪大的獲利回吐」。

技術指標顯示原油期貨價格進入超買區域，WTI原油期貨14日相對強弱指標在70上方，預告可能回調。

大宗商品交易商Mercuria Energy Group Ltd.稱，油價今年冬天可能觸及每桶100美元。

西德州中級原油（WTI）11月交割原油期貨上漲52美分，結算價報每桶82.96美元；布蘭特原油12月交割原油期貨上漲75美分，收於每桶85.08美元。

金價上漲

金價周二受到美國公債下跌的支撐；美元跌至三周低點也提升了這種無息資產的吸引力。

紐約時間下午4:14，現貨黃金上漲0.3%至每英兩1,769.72美元；此前兩天累計下跌1.7%；紐約商品交易所12月交割的黃金期貨上漲0.3%，結算價報每英兩1,770.50美元。白銀、白金和鈀金均上漲。

基本金屬漲勢暫歇

天然氣、煤炭和石油價格飛漲導致生產成本上升，迫使冶煉企業減產，同時庫存還在下降，近日來對金屬市場形成支撐。中國大陸主要鋁產地廣西表示將把能源密集型行業電費上調至多50%。

在銅市場，倫敦金屬交易所(LME)庫存銳減導致市場出現紀錄最高現貨溢價，現貨較3個月期貨溢價本周一度超過1,000美元，為至少1994年以來最高價位。

花旗在與金屬市場參與者交流後的總結報告中說，能源危機可能正「播下下一次衰退的種子」，雖然短期內市場人氣看漲，但金融投資者對2022年上半年的需求前景「感到不安」。

倫敦時間17:53，LME銅價下跌0.5%，結算價報每噸10,149.50美元，較紀錄新高低約5.6%；之前一度上漲2%。其他主要LME金屬大多走低，鋅下跌5.1%；鎳上漲0.3%。