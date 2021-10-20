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東北季風減弱今各地回溫 周五再一波低溫下探18度

台積電ADR追隨台股漲1.4% 日月光和聯電漲更多

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲1.4%收在116.96美元，較台北交易股票溢價8.7%。美國股市周二延續漲勢，企業穩健的業績幫助抵銷通膨疑慮。費城半導體指數周二漲1.3%。標普500指數上漲0.7%，報4519.63點；道瓊工業平均指數上漲0.6%，報35457.31點；那斯達克綜合指數上漲0.7%，報15129.09點。

台灣加權股價指數昨天上漲195.21點收16,900.67點，台積電漲1.7%收在600元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 98.38 +3.52 98.40 -0.96

中華電 CHT 111.00 +0.58 111.50 -0.45

台積電 TSM 651.91 +1.40 600.00 8.65

聯電 UMC 59.19 +2.31 59.60 -0.68

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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