台積電ADR追隨台股漲1.4% 日月光和聯電漲更多
台積電ADR周二上漲1.4%收在116.96美元，較台北交易股票溢價8.7%。美國股市周二延續漲勢，企業穩健的業績幫助抵銷通膨疑慮。費城半導體指數周二漲1.3%。標普500指數上漲0.7%，報4519.63點；道瓊工業平均指數上漲0.6%，報35457.31點；那斯達克綜合指數上漲0.7%，報15129.09點。
台灣加權股價指數昨天上漲195.21點收16,900.67點，台積電漲1.7%收在600元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 98.38 +3.52 98.40 -0.96
中華電 CHT 111.00 +0.58 111.50 -0.45
台積電 TSM 651.91 +1.40 600.00 8.65
聯電 UMC 59.19 +2.31 59.60 -0.68
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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