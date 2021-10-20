仍在進行芯片研發？ 微軟正在招聘SoC相關人員

集微網10月19日訊，近期微軟爲其Surface Silicon Architecture團隊招聘一系列 SoC 相關人員，包括首蓆 SoC 競爭分析工程師（矽架構）、SoC 架構總監等職位。可能代表著微軟仍然在進行芯片的設計研發工作。

此前微軟已經在自家的 Surface Pro X 系列産品中搭載了微軟和高通合作的 SQ 1 和 SQ 2 兩款 arm 架構處理器，而在上個月 22 日的新品發佈會上，微軟並沒有發佈搭載全新 SQ 系列處理器的 Surface 系列産品，僅發佈了搭載 SQ 2 芯片的 Surface Pro X 無線區域網版。