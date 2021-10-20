百萬工人逃離 越南製造業陷入「用工荒」？

集微網報導，越南工人逃離工廠的事件正日益發酵，近期據外媒報導，解除封城後的胡志明市，非但沒有迎來複工高潮，反而慘遭用工荒，大批工人選擇逃離疫情嚴重的南部工業區，據統計，已有超200萬人離開，實際的用工缺口衹會更多。



疫情的持續蔓延不僅加劇了越南製造業危機，如今勞動力的短缺也令全球供應鏈承壓。iPhone 13交貨可能會因零部件供應商關閉而導致中斷或延長的說法也甚囂塵上，不過産業鏈人士認爲，此次越南工人返鄕潮主要在越南南部工業園，當地基本都是傳統産業，而蘋果供應鏈主要集中在越南北部工業園，目前對iPhone13生産影響有限。

百萬越南工人逃離

10月12日，據彭博社等媒體報導，由於越南政府於近期解除了胡志明市與周圍地區的封城防疫措施，大量工人開始逃離疫情嚴重的南部工業區，返鄕回家。當地政府估計，離開人數可能超過200萬人。此前，越南政府爲管控疫情維持生産，限制工人出行長達數月之久。

隨著疫情走勢莫測，7月9日起，越南最大城市胡志明市實施第16號指令，也就是最嚴格的防疫措施，包括限制市民出行、暫停非必要服務和大部分公共交通等；8月23日更實行疫情暴發以來最爲嚴格的「就地不動」防控隔離措施，除規定允許的31個特殊群體外，全體市民將不得外出，近1000萬民衆的食物發放將全部由軍隊、警察和政府疫情防控隊伍接手負責。

據越南媒體報導，8月份以來，胡志明市周邊等南部工業區的絕大多數企業都處於停工停産狀態，稍晚發佈的「禁足令」更令部分企業處境艱難，中資及多國外資中小企業影響尤甚。首當其衝被波及的産業包括電子、手機零部件、電腦等在內的電子製造業及紡織業，這些也是越南經濟發展的重要支柱。

疫情前，憑借政策、人口和地理等優勢，越南製造業得以快速崛起，且在中美貿易摩擦的影響下，大量加工製造業的産能和訂單也都流向越南。

作爲世界上最大的電子産品出口國之一，在越南當地設廠的半導體等電子廠商頗多，包括Intel、微軟、諾基亞、三星、LG、佳能、奧林巴斯、鴻海、台積電和富士康等。而手機産業鏈企業則以蘋果産業鏈、台企消費電子代工／組裝廠、韓國電子工業巨頭爲主，廠房多集中在更靠近中國的越南北部。

然而，長期持續的疫情不僅令部分工廠陷入停擺，工人、訂單迺至外資的流失，無不爲當地製造業發展蒙上隂影。

據報導，疫情已造成數萬家位於越南的工廠停工，越南統計總局數據顯示，今年第三季度，該國GDP大幅下滑6.17％，創下20餘年來錄得的最大跌幅。其中，工業和建築業下降5.02%，服務業下降9.28%。同時，前三季度，越南GDP增幅也僅有1.42%，甚至低於上年同期2.12%的增幅。此番工人「逃離」，無異於讓越南萎靡不振的經濟表現更雪上加霜。

對iPhone 13生産影響有限

一時間，iPhone 13交貨可能會因零部件供應商關閉而導致中斷或延長的說法隨之而來。知情人透露，受此影響導致供貨中斷的機型主要是iPhone 13的相機模塊，當中大部分零部件都在越南當地組裝。

不過産業鏈人士認爲，此次越南工人逃離工廠對iPhone 13的影響程度有限，「這次越南工人返鄕潮主要在越南南部工業園，當地基本都是傳統産業，而蘋果供應鏈主要集中在越南北部工業園，目前對蘋果iPhone 13生産影響有限。」

儘管如此，疫情導致的越南工廠停工，仍致使當地部分零部件供應商關廠停産，iphone 13以及部分電子産品還是可能受供應鏈缺貨的影響，中斷或拉長交貨期限。

針對是否影響iPhone産能問題，天風證券認爲，蘋果短期內産品受越南疫情停工導致零部件短缺的影響，有望在10月中旬得到緩解，四季度産量也有望恢復至傳統旺季水平。

通過查閲蘋果內地官網得知，早在9月便上市的iPhone 13系列機型，購買時依然顯示有短則一周，長則一月的送達期限。

事實上，當地政府、工廠都通過各種措施以挽留工人，但似乎事與願違。「越南政府方面，提出提供返程交通，工廠也適當增加了薪資待遇，但返工的人仍寥寥無幾。所以目前南部地區缺工嚴重，主要是對傳統産業影響較大。」知情人指出。

不過其認爲「用工荒」也衹是短期現象，在龐大的用工需求面前，待疫情緩解，仍會有大量工人返回工作崗位，畢竟相較家鄕，廠房林立崗位衆多的工業區仍有著較大吸引力。

最新消息顯示，外媒報導稱，英特爾和三星都計劃11月底前全面恢復越南胡志明市工廠的生産。