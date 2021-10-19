格芯申請IPO 拚市值250億美元

美國晶片製造商格芯（GlobalFoundries）申請首次公開發行股票（IPO），計劃籌資26億美元，並希望公司市值達到250億美元。這起IPO案備受關注，也將把今年已創紀錄的美國IPO規模推上新高。

美國證管會（SEC）的申報資料顯示，格芯將發行3,300萬股，大股東阿布達比主權財富基金Mubadala Investment則計劃出售2,200萬股，定價區間為每股42至47美元；若依最高發行價和流通股推算，格芯的估值將達250億美元。

申報資料顯示，與貝萊德、富達管理研究公司、科氏集團的附屬公司、高通及哥倫比亞管理投資顧問公司有關的基金，共已承諾將投資這樁IPO約10.5億美元。

格芯IPO案對公開市場投資人極具吸引力，因市場對半導體產業的興趣達到歷來最高；疫情封鎖引發的晶片需求激增和供給不足，已導致晶片短缺，也讓晶片廠對經濟更具價值。格芯表示，今年上半年的營收成長13%。

Dealogic的資料顯示，美國今年IPO總籌資金額已超過2,500億美元，創歷史新高。