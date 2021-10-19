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汽車晶片漲不停！英飛淩、ST後 傳瑞薩再發漲價函

集微網 / 集微網

集微網消息，“車芯荒”仍在繼續，繼英飛淩、ST後，市場近日傳出另一車用晶片大廠瑞薩將於2022年1月1日起再度漲價

根據流傳的漲價函顯示，瑞薩此次漲價原因是前端代工、後端封測以及原材料產能限制，供應商大幅提高成本，爲保持供應和製造的長期連續性，必須提高大部分產品以及新收購的Dialog產品定價。

需要注意的是，根據官方資料，此次參與漲價的Dialog旗下主要產品爲電源管理晶片，主要客戶包括蘋果、小米、松下等。

近一年以來，瑞薩的供應一直很緊張，汽車晶片供應缺口仍難填補，導致價格居高不下。公司社長柴田英利近日曾表示，預計缺晶片問題將持續到2022年上半年。另有報導稱，瑞薩計劃到2023年底將其車用MCU產量提高50%。

漲價 車用晶片

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