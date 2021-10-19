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風險偏好改善 美元回吐早盤漲幅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周一回吐盤初漲幅，美元指數（DXY）接近持平，美股延續上周的漲勢，投資人也暫時忽視能源短缺和供應鏈緊張問題。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.02%至93.953，盤中一度上漲0.3%。

美國工業產值創七個月來最大降幅，凸顯出持續的供應鏈困境。巴克萊的Jonathan Millar和Pooja Sriram認為，這數據 「下降反映了颶風、半導體短缺和天氣的暫時性影響」。

英鎊兌美元下跌0.1％至1.3732美元，英國央行總裁發出了鷹派的論調。美元兌日圓持平，盤中一度下跌0.2％。歐元兌美元升0.1%，報1.1610美元。

Malayan Banking Bhd.駐新加坡外匯策略師Tan Yanxi表示，「雖然日圓可能會出現間歇性反彈，隨著‘暫時性’通膨的說法日益受到質疑，我們預計美國殖利率在此期間若有下降也將是溫和的，可能反過來限制日圓上漲的程度」。

美國 半導體 外匯

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