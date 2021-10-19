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鋁價一度逼近歷史新高 金價持穩 國際油價創高後回落

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

鋁價上漲接近歷史新高，因全球能源危機使供應緊張局面更加嚴重，並加劇通膨疑慮 。黃金價格持積，投資人權衡聯準會升息前景。原油價格周一觸及多年高位回落，在交易員評估持續的天然氣危機之際，美國工業數據顯示疲軟跡象。

•鋁價逼近歷史新高 銅在供應壓力下的漲勢暫歇

倫敦金屬交易所(LME)鋁價一度上漲1.8%，逼近2008年創下的歷史新高，收盤前回穩。

銅價下跌0.8%，上周因全球庫存大幅下降而上漲。鋅回吐盤初漲幅，不過仍接近2007年來高點。

LME基本金屬指數上周觸及紀錄高點，此前歐洲生產商宣布因電價高漲而減產。

金屬消費大國中國大陸的形勢對基本金屬前景至關重要。周一數據顯示，中國大陸第3季濟增成長緩至4.9%，受房地產市場低迷、能源危機和消費支出疲軟等多重不利因素影響。

LME銅收跌0.8%至每噸10,196美元，盤中一度上漲1.7%；鋁和鎳結算價均下跌0.1%，鋅一度下跌3%。 銅庫存面臨歷史性壓力。LME庫存周一略有上升，但仍接近1974年以來最低水平。LME現貨銅價格比3個月期銅溢價逾1,000美元，為至少1994年以來最高溢價。

能源密集程度最高的金屬受能源緊張衝擊更嚴重。在歐洲，嘉能可和Nyrstar都宣布削減鋅產量，大陸地方政府要求鋁冶煉廠節約能源。

•金價持穩 美國製造業數據增加升息的不確定性

聯準會周一數據顯示，9月製造業產值下降0.7%，8月修正為下降0.4%。包括礦業和公用事業在內的總體工業產值下降1.3%。

美東時間周一下午3:33，現貨黃金下跌0.1%，至每英兩1,765.19美元；現貨白銀、白金和鈀金下跌。12月交割的黃金期貨下跌0.1%，收於每英兩1,765.70美元。

•油價觸及多年高點後回落 美國數據不佳影響需求前景

紐約原油期貨周一收高0.2％。美國9月工業產值下降1.3％，低於預期。不過，天然氣短缺正在提升發電行業對燃料油和柴油等石油產品的需求，給油價帶來支撐。

與此同時，OPEC+聯盟仍只是逐月小幅增加供應，預計一些成員國無法達到當前的產量目標。

11月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲16美分，結算價報每桶82.44美元，之前一度觸及每桶83.87美元，為2014年10月以來的盤中最高價位；12月交割布蘭特原油期貨下跌53美分，收於每桶84.33美元。

美國 油價 金價

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