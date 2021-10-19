台積電ADR隨費半漲0.4% 較台北交易溢價9.5%
台積電ADR周一上漲0.4%收在115.34美元，較台北交易股票溢價9.5%。費城半導體指數周一漲0.7%。
台灣加權股價指數昨天下跌75.73點收16,705.46點，台積電跌1.7%收在590元。
美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一收高，科技和通訊類股漲幅最大。標普500指數漲15.09點，漲幅0.3%，至4,486.46點；那斯達克綜合指數漲124.47點，漲幅0.8%，報15,021.81點。 道瓊工業指數下跌36.15點，跌幅0.1%，至35,258.61點，
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 95.50 -0.87 94.60 0.96
中華電 CHT 110.91 +0.40 110.00 -0.08
台積電 TSM 646.07 +0.42 590.00 9.50
聯電 UMC 58.14 -0.10 58.40 -0.44
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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