蘋果發表新款MaBook Pro 售價1999美元起

蘋果在「Unleashed」發表會上，發表兩款自家設計的新晶片「M1 Pro」與「M1 Max」，以及搭載這些晶片的新款MacBook Pro，為蘋果首度發表搭載自家設計處理器的高階Mac電腦，下周上市。

新款MacBook Pro有14吋和16吋兩種尺寸，也都一如傳聞導入「瀏海」設計，邊緣更平坦，使用機械鍵盤，也移除Touch Bar觸控板，並採用鋁金屬機身，邊框也縮窄，而且有新接口，右邊有HDMI連接口、Thunderbolt 4連接埠及SD卡插槽，左邊有耳機孔、和兩個Thunderbolt 4連接埠，以及MagSafe 3磁吸充電頭，蘋果聲稱這是最多插槽的Mac筆電。

蘋果表示，新款MacBook Pro仍能透過USB-C Thunderbolt充電，但MagSafe 3的充電效能提高，若快速充電，30分鐘可充電多達50%。

新款MacBook Pro 14吋版本售價為1999美元起，16吋版本為2,499美元起，都有銀色和太空灰等兩種顏色，也都有512 GB和1TB兩種容量版本。

這兩款電腦也搭配了蘋果新發表的兩款晶片－M1 Pro和M1 Max，14吋的兩種容量版本都搭載M1 Pro，16吋的兩種容量版本也可選擇搭載M1 Pro，最頂規的16吋MacBook Pro則為1 TB容量、搭載M1 Max晶片，要價3,499美元。

M1 Pro和M1 Max都採用5奈米製程，M1 Pro有10核心CPU（八個新高效能核心、兩個高效率核心）、16核心GPU，高階版的M1 Max有10核心CPU、32核心GPU，繪圖效能比M1晶片快四倍，影像編碼快兩倍，Cinema 4D也快了三倍，在蘋果發表的證言影片中，也不斷形容「快」。

這兩款MacBook Pro採用新的散熱設計，在低速運轉下能多排50%的空氣，配備解析度更高的miniLED顯示器，首次支援120Hz螢幕更新率，16吋版本的顯示器尺寸為16.2吋，像素密度提高，為3456 x2234，14吋版本螢幕尺寸為14.2吋，為3024 x 1964

新款MacBook Pro前端鏡頭像素為1080p，採用四元素鏡片，感測器更大，低光源效能比之前的MacBook強兩倍，若搭配M1 Max晶片，成為迄今最強大的MacBook筆電。