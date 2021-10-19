蘋果發表新款AirPods 售價129美元起
蘋果在台北時間19日凌晨1時舉行「Unleashed」秋季新品發表會，會中發表Apple Music的新訂閱方案、HomePod mini以及新款AirPods。新款AirPods下周開賣，129美元起。
新款AirPods設計類似AirPods Pro，下方有力度感應器，具備防水防汗功能。充電盒外觀類似AirPods Pro，支援MagSafe和無線充電，採用接近橢圓形設計。
蘋果表示，新款AirPods拉長電池續航時間至6小時，充電五分鐘可使用一小時。
蘋果在發表會一開始，播放一部影片，顯示在車庫內一名男子運用許多蘋果產品的音效邊及音樂，包括開關AirPods、滑動iPod等。
蘋果執行漲庫克表示，這場秋季新品發表會聚焦於兩個重點：音樂和Mac。在音樂部分，蘋果發表Apple Music的新訂閱方案－聲控方案（Voice Plan），善用Siri播放Apple Music的音樂歌單，每月4.99美元，今年秋季在17個國家和地區推出，包括台灣。
蘋果接著發表HomePod mini，售價99美元，11月開賣，有太空灰、黃色、橘色、藍色、白色等五種顏色。
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