英特爾CEO：希望贏回蘋果晶片訂單

集微網消息，英特爾CEO Pat Gelsinger在日前接受採訪時表示，他仍希望能夠贏回蘋果這個客戶，英特爾必須在技術競爭中勝過蘋果才能做到這一點。

據MarketWatch報道，在周日晚上播出的「Axios on HBO」採訪中，Gelsinger表示，他並不責怪蘋果放棄英特爾的芯片而決定自研芯片。

「蘋果的芯片做的很好，所以我要做的就是設計出比蘋果更優秀的芯片。隨著時間的推移，我希望能贏回他們的這部分業務以及許多其他業務。」Gelsinger說道。

Gelsinger也指出：「與此同時，我必須確保我們的産品比蘋果的更好，我們的生態系統比蘋果的更開放和更有活力，爲開發人員和用戶創造更有說服力的理由。」

據悉，從2005年開始，蘋果的 Mac系列産品一直使用英特爾制造的芯片，但是蘋果從去年開始轉而使用自家設計的芯片。

另外，Gelsinger稱與蘋果重聚可能需要數年時間，並提到英特爾的另一個選擇是讓蘋果把自行設計的芯片交由英特爾代工。