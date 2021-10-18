快訊

美國首位非裔國務卿鮑爾去世 享壽84歲

小玉「換臉謎片」引眾怒 網紅親弟晚間發聲了

英特爾CEO：希望贏回蘋果晶片訂單

集微網 / 集微網
英特爾CEO在日前接受採訪時表示，他仍希望能夠贏回蘋果這個客戶。路透社
英特爾CEO在日前接受採訪時表示，他仍希望能夠贏回蘋果這個客戶。路透社

集微網消息，英特爾CEO Pat Gelsinger在日前接受採訪時表示，他仍希望能夠贏回蘋果這個客戶，英特爾必須在技術競爭中勝過蘋果才能做到這一點。

據MarketWatch報道，在周日晚上播出的「Axios on HBO」採訪中，Gelsinger表示，他並不責怪蘋果放棄英特爾的芯片而決定自研芯片。

「蘋果的芯片做的很好，所以我要做的就是設計出比蘋果更優秀的芯片。隨著時間的推移，我希望能贏回他們的這部分業務以及許多其他業務。」Gelsinger說道。

Gelsinger也指出：「與此同時，我必須確保我們的産品比蘋果的更好，我們的生態系統比蘋果的更開放和更有活力，爲開發人員和用戶創造更有說服力的理由。」

據悉，從2005年開始，蘋果的 Mac系列産品一直使用英特爾制造的芯片，但是蘋果從去年開始轉而使用自家設計的芯片。

另外，Gelsinger稱與蘋果重聚可能需要數年時間，並提到英特爾的另一個選擇是讓蘋果把自行設計的芯片交由英特爾代工。

延伸閱讀

英特爾也想搶蘋果晶片代工 基辛格：盼贏回蘋果為客戶

台積電創辦人張忠謀當年構想 大廠不看好

台積電被迫向美國提交機密資料 莫非是為了英特爾？「平凡廚師撿到米其林食譜也難做好菜」

英特爾亞利桑那州晶圓廠動土 挑戰台積電領導地位

相關新聞

英特爾CEO：希望贏回蘋果晶片訂單

集微網消息，英特爾CEO Pat Gelsinger在日前接受採訪時表示，他仍希望能夠贏回蘋果這個客戶，英特爾必須在技術競爭中勝過蘋果才能做到這一點。

招牌商品淪虧錢包袱 日本索尼如何把拖油瓶變回金雞母？

二、三十年前提到電視，必聯想到索尼（SONY）、PANASONIC等日本品牌。如今全球市場版圖劇烈變動，三星、LG瓜分全世界一半的銷售量。反觀索尼的電視製造部門曾連續10年虧損，直到2012年平井一夫出任社長，改變策略。...

驚見5字頭！韓油價飆三年高 民間要求政府降燃油稅

隨著國際油價創近七年新高，南韓汽油零售價格在18日漲破每公升1800韓元（約新台幣42.5元），民間要求政府下調燃油稅呼...

SONY原擬77事變週年發表新手機 中國罰款442萬元

日本索尼（Sony）公司原擬7月7日在中國發表新款手機，遭中國網友抨擊後刪文道歉，但北京市朝陽區認為選在「七七事變」週年...

富國開搶COVID口服藥 恐重演疫苗不均困境

國際公衛團體表示，美國默沙東集團（Merck & Co）所生產、有望治療COVID-19的抗病毒藥物，恐怕重蹈國際疫苗分...

是否加入CPTPP變數多 韓財長：最快10月底決定

韓國副總理兼企劃財政部長洪楠基表示，對於是否申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政府最快在10月底做出決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。