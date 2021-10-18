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韓媒：中國有望在OLED和LCD市場超越韓國

集微網 / 集微網

集微網消息，中國顯示器制造商京東方正在擴大與蘋果的合作夥伴關系，以增加其在OLED和LCD市場的份額。

據韓媒businesskorea報道，上個月京東方開始出貨用於iPhone 13的6.1英寸OLED面板，在蘋果進行了一些測試後，預計出貨量將會增加。此前，京東方提供給蘋果的OLED面板僅限於新手機。然而據統計，多達40%的蘋果産品將配備京東方OLED面板，而三星電子的6.1英寸OLED面板在iPhone 13中所佔的比例可能會隨著時間的推移而下降。

該報道指出，中國LCD企業最早在2017年就趕上了韓國LCD企業，OLED市場也將迎來同樣的局面。

市場調查機搆DSCC透露，LG Display和三星Display目前在全球OLED市場上位居前兩位，但增長速度比中國企業慢。三星Display和LG顯示器預計在2020-2025年年均增長率分別爲12%和19%，而京東方和華星光電的預測值分別高達25%和52%。

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