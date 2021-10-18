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伊爾艾朗：通膨還會升溫 慎防Fed退場讓市場波動加劇　

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohammed El-Erian）。
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohammed El-Erian）。

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohammed El-Erian）表示，如果聯準會（Fed）撤回因應新冠疫情的刺激措施，投資人應該為市場波動加劇做好準備。

伊爾艾朗在福斯電視網節目「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）中表示：「我有點擔心我們當前所處的低波動和一切都在上漲的美好世界，可能停止、波動加劇。」伊爾艾朗現任安聯集團（Allianz）首席經濟顧問兼劍橋大學皇后學院院長。

伊爾艾朗說，雖然很多取決於行為改變，聯準會應該要「放鬆油門踩到底的貨幣刺激措施」。他說：「如果我是投資人，我會明白我是搭上聯準會的龐大流動性浪潮，但我會記得某時刻會浪碎，我會非常留意。」

伊爾艾朗表示，通膨上升和供應鏈瓶頸只有部分是源於暫時原因，他預測「通膨維持高檔、持久的情況還會至少一年」。

伊爾艾朗說：「情況在好轉前會先變壞。因此，我們將見到更多貨物短缺。我們將見到物價更高。通膨率將維持在4%至5%的水準。」

聯準會 通膨

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