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為賺比特幣重啟電廠 環保界憂排碳

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
若紐約先創下了為比特幣開設電廠的先例，全球各地恐怕會出現類似趨勢。（Photo by Jorge Franganillo on Flickr under CC2.0）
若紐約先創下了為比特幣開設電廠的先例，全球各地恐怕會出現類似趨勢。（Photo by Jorge Franganillo on Flickr under CC2.0）

美國五指湖畔停用的煤礦電廠，將為比特幣礦場重啟，環保人士與當地人士擔憂，本次為加密貨幣化石燃料重啟化石燃料電廠，將使美國在達成全球氣候目標上出現困難。且若創下先例，光是紐約市就有 30 家停工的發電廠可能跟進重啟，恐嚴重威脅全球氣候。

為挖礦經營電廠

比特幣近期在市場上的價格不菲，一枚比特幣的價格超過 59000 美元，有越來越多人投入產出比特幣的「挖礦」工作，透過大規模的數據解析來產出更多的比特幣，但過程中使用的超大量計算機資源與電力長期受環保人士所詬病，而美聯社指出，比特幣礦業公司 Greenidge Generation Holdings 將為比特幣的能源需求、自己經營一間電廠。

Greenidge 公司表示，該電廠復活後將透過碳交易達到 100% 的碳中和，且即使滿載運轉，也能完全達到紐約州 2030 的溫室氣體減排目標 0.23%，並不存在氣候威脅疑慮，且產出的電量扣除用來經營規模達 15300 台計算機規模的比特幣礦場（58%）後，該電廠也將繼續向當地的居民提供多餘的電力。

此外，該公司主張，透過重啟電廠與經營比特幣礦場，當地將增加多達 45 個高薪工作機會，並提供當地新的經濟活力與機會，可說是「通過納稅和資本投資為該地區做出了重大貢獻。」

開了先例不得了

然而，反對電廠重啟的環保人士指出，電廠用水將影響五指湖周邊生態，且環評雖仍在審核該電廠廢氣排放許可資料，但目前仍無法確定電廠將對當地造成多大的空氣污染，且若本次開了重啟電廠的先例，光是紐約就有 30 家以上的停運電廠可能跟著復活、恢復排放，隨著更多工廠跟進，造成的氣候威脅不堪設想。

fingerlakes1 則指出，當地的釀酒廠老闆戴維斯在聽證會上批評，若環評放行該電廠的廢氣排放許可，將對當地的葡萄園造成傷害，且嚴重違背紐約州 2019 年訂下的氣候法與過去提出的環保聲明，並強調該電廠「不是好鄰居，更絕不是當地居民希望碰上的鄰居。」

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比特幣 紐約 廢氣排放

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