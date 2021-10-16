克魯曼vs.桑默斯 貨幣政策論戰Fed該聽誰的？

美國兩大經濟學泰斗桑默斯和克魯曼日前分別發表評論，對聯準會（Fed）應否因通膨居高不下而迅速調整貨幣政策議題闡述自己的觀點，兩人都給Fed意見指引，看法卻南轅北轍，有如一場隔空論戰。

‧桑默斯觀點

前美國財長桑默斯（Lawrence Summers）15日表示，基於證據顯示美國通膨率持續居高不下，Fed應加快腳步，開始縮減每月買進1,200億美元資產的購債計畫。

桑默斯接受彭博電視財經節目專訪時說：「我們目睹通膨愈來愈普遍，擴及林林總總的產品，並擴散至居住和勞動市場。我很早就對此感到不安，現在更加惶恐。」

他強調，通膨影響層面持續擴大，Fed需要採取政策因應。他批評Fed反應太遲鈍，「縮減購債應該要比他們現在討論的步調加快」。Fed兩天前發布9月會議紀錄，顯示決策官員醞釀在11月或12月啟動縮減購債，預計明年中完成。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率達5.4%，平2008年以來最高紀錄。桑默斯指出，這項CPI數據令人「十分不安」，而所謂「中位數」通膨率也很「火熱」，明白顯示「Fed早該採取收緊政策的行動」。

‧克魯曼觀點

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）則持不同看法，他在15日刊出的紐約時報專欄撰文，呼籲Fed在通膨展望混沌不明時最好「觀望」，勿輕舉妄動，以免鑄下大錯。

克魯曼至今仍認為通膨是「暫時性」的，但坦承最後是否如此他也「不確定」。難以斷定，是因當前經濟仍受疫情扭曲，變得很詭異，用傳統通膨指標看不清全貌。剔除食物與能源的「核心」通膨率，數月前受二手車這類物價暴漲驅動而急遽上升，「中位數」通膨率顯得受抑制；但最近「核心」通膨率降下來，「中位數」通膨率卻竄升，主要反映居住類物價上揚。

克魯曼說：「居住類通膨使事態顯著擴大。勞動力供給問題看來也比原先料想重大。因此，還有待觀察。」

他認為，通膨議題還有得辯，目前沒人辯得贏。他意有所指說，光就此議題在電視上咆哮，或推文以大寫字母警告，並不能解決問題。（桑默斯10月2日推文就以大寫字母寫說：「我們有通膨麻煩。」）

但克魯曼確信若Fed只見近期通膨竄升就緊縮貨幣政策，將「鑄下大錯」，因為「太早行動」的風險與「太慢行動」的風險極不對稱。

Fed該迅速升息預防通膨變成大麻煩，還是等通膨情勢明朗化再說？這兩條路各有風險。若先觀望，萬一通膨「嵌入」經濟，想再壓下來的過程痛苦，儘管辦得到；若時機未到就升息，對抗事後證明被誇大的通膨，可能對經濟復甦造成不可逆的傷害。兩害相權，他認為暫時觀望為宜，並呼籲「Fed應忽略要求迅速緊縮貨幣政策的呼聲」。