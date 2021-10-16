亞馬遜有聲書平台 聖經可蘭經App在中國大陸下架

亞馬遜（Amazon）的有聲書服務Audible以及閱讀伊斯蘭教與基督教等宗教經書的App，已自中國蘋果（Apple）App商店消失，這是中國收緊對網際網路公司管控的最新實例。

美聯社報導，Audible昨天表示，「由於許可證規定」，公司上月把App從中國的App Store移除。

閱讀和聆聽可蘭經及聖經的App開發商說，在中國政府要求下，他們的App也被中國的App Store移除。

蘋果公司今天並未回應談論此事的採訪要求。中國駐美國大使館發言人拒絕談論特定的App移除事件，但聲稱中國政府「一向鼓勵和支持網際網路發展」。

中國大使館發言人劉鵬宇在電子郵件聲明中說：「另一方面，中國的網路發展也必須遵守中國的法律規定。」

中國政府長期以來企圖管制網路資訊流通，但也正日益透過其他方法來加強對網路產業的執法，因此外界難以確定特定App遭移除的原因。

中國監管部門今年企圖加強對數據隱私的限制，並緊縮未成年人玩網路遊戲的時間。中國當局還對科技業用來進行個人化和推薦內容的演算法擴大控制。

受歡迎的美國語言學習App「多鄰國」（Duolingo）今年夏天從中國的App Store消失，許多電子遊戲App也同樣下架。Audible和宗教App的共同點似乎是，最近都收到了發布內容必須獲得許可的通知。

製作應用程式Quran Majeed的巴基斯坦數據管理服務公司（Pakistan Data Management Services）表示，正在等待中國網路監管當局告知更多資訊，讓他們知道要如何恢復服務。

這家總部設在喀拉蚩（Karachi）的公司說，這款App在中國有將近100萬用戶，在全球有大約4000萬用戶。

公司的發展與公關主管阿邁德（Hasan ShafiqAhmed）說，已經下載這個App的用戶仍然可以使用。

他在電子郵件中說：「我們希望知道需要什麼文件，才可以從中國當局獲得批准，讓這款App得以恢復使用。」

一款聖經App的製造商說，他們從App Store審議程序得知，若要發布帶有「書籍或雜誌內容」的App需要特殊許可後，就從中國的App Store移除了該款App。

總部在華盛頓州斯波坎（Spokane）的橄欖樹聖經軟體（Olive Tree Bible Software）說，目前正在審議獲取必要許可的要求，「希望能恢復在中國App Store上架，並繼續向全世界傳播聖經」。

美國-伊斯蘭關係協會（CAIR）譴責蘋果公司的行為，稱這是助長中國對穆斯林和其他宗教信眾的迫害。

美國-伊斯蘭關係協會全國事務副主任密契爾（Edward Ahmed Mitchell）發表聲明說：「這項決定必須收回成命。如果美國企業現在不有點骨氣，起而對抗中國，下世紀就有對這個法西斯超強俯首聽命的風險。」

這星期最早發現這些App被移除的是專門監測全球App Store運作的監管網站AppleCensorship，他們尤其關注中國等專制國家對App的封殺。

微軟公司（Microsoft）本週宣布，將關閉社群平台領英（LinkedIn）在中國的網站，之所以作出這項決定是因為，「中國的營運環境已更具有挑戰性得多，而中國當局要求遵守的規定也更多」。