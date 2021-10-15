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布蘭特原油漲破85美元 三年來首見

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
美國庫欣的儲油正在下滑，英國布侖特原油今日一度漲破85美元價位。路透
美國庫欣的儲油正在下滑，英國布侖特原油今日一度漲破85美元價位。路透

全球能源供應出現缺口，油、氣價格飆漲，指標性的布蘭特原油期貨價格今日盤中一度突破每桶85美元價位，是2018年10月以來未見。

布蘭特原油價格今日開盤後一路上揚，在台灣時間約下午4時漲上每桶85.1美元，漲幅達1.31%，隨後回落到84.8美元附近盤整。

國際油價預計本周連續第八周上漲，是2015年以來未見的持續性漲勢。倫敦布蘭特原油攻入85美元價位，紐約西德州輕原油也已經站上每桶82美元價位。與今年1月初相較，兩大指標性原油價格已經上漲逾35美元，或者70%的漲幅。

新加坡華僑銀行分析師李豪威（音譯）說：「目前市場有一點太火熱了。如果油價持續跨越90美元價位，石油輸出國家組織（OPEC）可能會重新考慮進行增產。」

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，位於奧克拉荷馬州的指標性油庫庫欣（Cushing）的存油量上周銳減近200萬桶，而平常此時應視需求減弱、庫存上升的時期，反映出目前的異常火熱需求。

國際能源總署（IEA）的研究報告指出，天然氣價格的飆漲，可能使客戶尋求燃油進行替代，使未來六個月內的原油每日用量可能增加50萬桶。

油價 國際能源總署

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