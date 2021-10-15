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韓國機器人密度世界第一 零組件嚴重依賴進口

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集微網消息，隨著5G、人工智能等技術不斷發展，機器人逐漸從工控物流等傳統行業普及開來。越來越多的無人場景，也催生出更多的機器人需求。但核心零部件依賴進口，已引發韓國的擔憂。

據businesskorea報道，按機器人密度計算，韓國機器人密度為全球最高，也即每一萬名製造業員工，所擁有的機器人數量是最多的。儘管用於製造、專業服務及個人服務機器人的進口零部件比例，從2016年的60%下降到2018年的57%，但依賴程度仍引發政府擔憂。

從應用來看，韓國對專業和個人服務機器人組件的依賴程度分別為 56.3% 和 53.5%。具體而言，機器人製造組件對進口依賴度達到 61.1%。在這一領域，驅動程序、軟體和傳感器方面，韓國自產組件比率分別為 14.8%、24.3% 和 24.9%。而佔據機器人成本最大的驅動部分，如伺服電機和減速器等自產使用率為 29.6%。

到2019 年，韓國機器人零部件出口總額為 1418 億韓元，同期進口額為 2151 億韓元。在推進半導體材料自主的過程中，韓國仍需提高半導體晶片的自產自用。

南韓 機器人

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