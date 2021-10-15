美元在震盪交投中走低 風險胃口好轉削弱美元避險需求
美元周四在震盪交投中小幅走低，不過收復了盤中大部分失地，因投資人押注聯準會（Fed）將於下月開始縮減資產購買規模，並將注意力轉向升息時機。
美元自9月初以來大漲，因市場預期在經濟改善和通膨飆升的情況下，聯準會將以比先前預期更快的速度收緊貨幣政策。但美元周三逆轉了走勢，聯準會9月21-22日的會議紀錄證實，可能從今年開始縮減刺激措施，且數據顯示物價壓力仍在打擊美國消費者。
Scotia Capital首席外匯策略師Shaun Osborne表示：「我認為，過去一兩天出現了一些獲利回吐。」
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%，報93.956。歐元兌美元持平，報1.15955美元，英鎊兌美元升值0.2%，報1.36815美元。
瑞銀外匯及宏觀策略師Vassili Serebriakov表示，風險意願回升可能也削弱了對美元的避險需求，美國股市因企業財報樂觀而強勁上漲。
周四的數據顯示，上周初請失業金人數大幅下降至2020年3月中以來的最低水準。勞工部公布的另一份報告顯示，最終需求生產者物價指數(PPI)上升，但月比和評比增幅均略低於路透調查分析師的預期。
澳幣兌美元升值0.5%，報0.7414美元，為9月7日以來最高價位；紐元兌美元升值0.9%，報0.7030美元，為兩周半以來最高。
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