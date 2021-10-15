快訊

日媒：台積電赴日設廠 日政府擬提供5,000億日圓支持

國民黨團未到場...民進黨團拂曉集結 早上平和入議場

美元在震盪交投中走低 風險胃口好轉削弱美元避險需求

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周四在震盪交投中小幅走低，不過收復了盤中大部分失地，因投資人押注聯準會（Fed）將於下月開始縮減資產購買規模，並將注意力轉向升息時機。

美元自9月初以來大漲，因市場預期在經濟改善和通膨飆升的情況下，聯準會將以比先前預期更快的速度收緊貨幣政策。但美元周三逆轉了走勢，聯準會9月21-22日的會議紀錄證實，可能從今年開始縮減刺激措施，且數據顯示物價壓力仍在打擊美國消費者。

Scotia Capital首席外匯策略師Shaun Osborne表示：「我認為，過去一兩天出現了一些獲利回吐。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%，報93.956。歐元兌美元持平，報1.15955美元，英鎊兌美元升值0.2%，報1.36815美元。

瑞銀外匯及宏觀策略師Vassili Serebriakov表示，風險意願回升可能也削弱了對美元的避險需求，美國股市因企業財報樂觀而強勁上漲。

周四的數據顯示，上周初請失業金人數大幅下降至2020年3月中以來的最低水準。勞工部公布的另一份報告顯示，最終需求生產者物價指數(PPI)上升，但月比和評比增幅均略低於路透調查分析師的預期。

澳幣兌美元升值0.5%，報0.7414美元，為9月7日以來最高價位；紐元兌美元升值0.9%，報0.7030美元，為兩周半以來最高。

聯準會 外匯 美國

延伸閱讀

美高收債 進場時機到

興櫃七悍將 周漲逾一成

反彈關鍵報告 避開通膨受害股

九月營收抗通膨怪獸

相關新聞

財報激勵史指 漲幅3月來最大

Walgreens Boots Alliance、UnitedHealth、美國商銀和其他主要公司的財報優於預期，美股大...

美擴大離岸風電開發計畫

美國拜登政府13日公布一項擴大的離岸風電開發計畫，將沿著東、西岸與墨西哥灣建置七座大型離岸風電場，擬在2030年前設置3...

亞馬遜買二手民航機運貨

消息人士透露，美國網路購物巨頭亞馬遜（Amazon）正在大舉收購航程可從中國大陸飛到美國的二手客機，要拿來運貨，顯示亞馬...

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

從東京牛丼到倫敦炸雞，消費者開始驚覺：現在什麼都在漲價。世界各地颳起物價漲風，正形成一股籠罩全球經濟前景的完美風暴。

美股早盤漲400點 企業財報和經濟數據優於預期

美股早盤上漲，道瓊指數漲逾400點，因企業財報和經濟數據優於預期，投資人風險胃納上升，蓋過對供應鏈亂象和通膨升溫拖累全球...

嬌生由承擔滑石粉傷害責任的關係企業聲請破產保護

嬌生（Johnson & Johnson）周四（14日）就其滑石爽身粉傷害索賠責任，聲請破產保護，希望將相關訴訟導向和解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。