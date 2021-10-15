國際油價隨美國原油庫存驟降上漲 LME金屬指數創新高

國際油價周四隨股市上漲，美國庫存報告顯示奧克拉荷馬州庫欣原油庫存創下6月以來最大降幅。黃金升至一個月最高，因投資人在通膨居高不下且刺激措施即將被削減之際尋求避險。基本金屬價格大漲，鋅價飆升至2007年以來的最高水平，之前歐洲冶煉商成為全球能源危機的最新犧牲品。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價攀升

紐約原油期貨周四上漲1.1％，結算價達到近七年高點，因股市邁向3月份來最佳單日表現。

美國最大原油貯存地庫欣庫存上周下滑，因貿易商將更多原油運往墨西哥灣海岸以供出口。然而，美國國內原油庫存上周增加超過600萬桶，超過預期，石油生產連續五周增加。全球天然氣危機的加劇刺激了近幾個月原油的漲勢。

與此同時，沙烏地能源大臣重申OPEC及其盟國需要採取漸進、分階段方式來增加供應。

西德州中級原油（WTI）11月交割期貨合約上漲87美分，結算價報每桶81.31美元；布蘭特原油12月交割原油期貨上漲82美分，結算價報每桶84美元。

●LME金屬指數達到創紀錄新高 鋅價飆升

基本金屬價格大漲，鋅價飆升至2007年以來的最高價位；倫敦金屬交易所(LME)跟蹤六種工業金屬的指數創下歷史新高，鋅價一度上漲6.9％。

能源密集型大宗商品鋁的價格觸及2008年以來的最高價位。銅價短暫突破每噸10,000美元大關，價差暗示市場供應急劇收緊。隨著全球庫存萎縮，現貨銅合約相對於期貨的溢價達到接近十年來最大。

由於能源短缺推高了電力和天然氣成本，金屬供應減少的現象正在從中國大陸蔓延到歐洲，並加劇大宗商品價格帶來更大通膨壓力的威脅。

最新的重要催化劑出現在周三，大型鋅生產商Nyrstar表示，鑒於電價上漲以及與碳排放相關的成本，將把三個歐洲冶煉廠的產量削減最多50%。

到目前為止，能源危機對供應產生了巨大影響，但隨著製造商面臨原物料價格全面飆升，對需求的疑慮也在迅速升溫

。倫敦金屬交易所鋅收高3.7％，報每噸3,528.50美元。上海市場鋅價大漲7.1％至每噸25,700元人民幣，達到了漲停板。倫敦銅價上漲3.5%至9,984美元。

●金價上漲

黃金升至一個月最高水平，因投資者在通膨居高不下且刺激措施即將被削減之際尋求避險。9月美國消費物價漲幅超過預期，恢復了之前加速上升態勢，凸顯出經濟所面臨的持續通膨壓力。

美國10年期公債殖利率下滑，也提振了黃金走強。

瑞銀集團大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，「實際利率下降支撐了黃金」，「市場上有越來越多的人認為通膨可能會更長時間維持在較高價位」。

現貨黃金紐約時間下午5點上漲0.2％，報每英兩1,795.87美元，為四周來最高收盤價位。