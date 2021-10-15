台積電ADR財測佳大漲2.4% 費半狂漲3.1%
在第3季財報和本季財測的激勵下，台積電ADR周四大漲2.4%收在112.56美元，較台北交易股票溢價10.4%。
費城半導體指數周四大漲3.1%。美國股市周四大漲，標普500指數創下七個多月來最大漲幅，優於預期的財報和經濟數據緩解了對經濟前景的疑慮。標普500指數上漲74.46點，至4438.26點，漲幅1.7%，創下自3月5日以來最大的百分比漲幅。道瓊工業指數大漲534.75點，至34912.56點。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲1.7%，至14823.43點。
台灣加權股價指數昨天小漲39.29點收16,387.28點，台積電平盤小漲0.4%收在573元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 95.66 +2.10 93.60 2. 20
中華電 CHT 111.50 +0.03 110.50 0.91
台積電 TSM 632.43 +2.35 573.00 10.37
聯電 UMC 57.53 +0.79 56.70 1.47
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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