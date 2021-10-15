快訊

道瓊漲逾500點 美經濟數據和企業財報化解市場疑慮

季風低壓環流走了 吳德榮：明晚入秋 最明顯東北季風到

台積電ADR財測佳大漲2.4% 費半狂漲3.1%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

在第3季財報和本季財測的激勵下，台積電ADR周四大漲2.4%收在112.56美元，較台北交易股票溢價10.4%。

費城半導體指數周四大漲3.1%。美國股市周四大漲，標普500指數創下七個多月來最大漲幅，優於預期的財報和經濟數據緩解了對經濟前景的疑慮。標普500指數上漲74.46點，至4438.26點，漲幅1.7%，創下自3月5日以來最大的百分比漲幅。道瓊工業指數大漲534.75點，至34912.56點。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲1.7%，至14823.43點。

台灣加權股價指數昨天小漲39.29點收16,387.28點，台積電平盤小漲0.4%收在573元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 95.66 +2.10 93.60 2. 20

中華電 CHT 111.50 +0.03 110.50 0.91

台積電 TSM 632.43 +2.35 573.00 10.37

聯電 UMC 57.53 +0.79 56.70 1.47

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普

延伸閱讀

台積Q3獲利飆 Q4更旺

台積電3奈米 今年試產

七大外資 正向評級台積電

台積電赴日設廠 明年啟動

相關新聞

財報激勵史指 漲幅3月來最大

Walgreens Boots Alliance、UnitedHealth、美國商銀和其他主要公司的財報優於預期，美股大...

美擴大離岸風電開發計畫

美國拜登政府13日公布一項擴大的離岸風電開發計畫，將沿著東、西岸與墨西哥灣建置七座大型離岸風電場，擬在2030年前設置3...

亞馬遜買二手民航機運貨

消息人士透露，美國網路購物巨頭亞馬遜（Amazon）正在大舉收購航程可從中國大陸飛到美國的二手客機，要拿來運貨，顯示亞馬...

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

從東京牛丼到倫敦炸雞，消費者開始驚覺：現在什麼都在漲價。世界各地颳起物價漲風，正形成一股籠罩全球經濟前景的完美風暴。

美股早盤漲400點 企業財報和經濟數據優於預期

美股早盤上漲，道瓊指數漲逾400點，因企業財報和經濟數據優於預期，投資人風險胃納上升，蓋過對供應鏈亂象和通膨升溫拖累全球...

道瓊漲逾500點 美經濟數據和企業財報化解市場疑慮

美股三大指數周四（14日）反彈，道瓊工業指數大漲逾500點，標普500指數寫下3月初以來最大單日漲幅，企業財報優於預期和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。