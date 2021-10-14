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Switch新機首周銷售意外低迷 可能因缺料導致供貨稀少

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
任天堂的新版OLED螢幕Switch遊戲機雖然在日本各地預購都秒殺，首周銷售卻意外低迷。 圖／摘自任天堂官網
任天堂的新版OLED螢幕Switch遊戲機雖然在日本各地預購都秒殺，首周銷售卻意外低迷。 圖／摘自任天堂官網

任天堂新版的Switch遊戲機雖在日本各地預購都秒殺，首周銷售卻出乎意料低迷，原因可能是原料短缺導致供貨低迷。

日本電玩雜誌法米通14日表示，8日全球發行的OLED螢幕版本Switch主機，在國內市場首周末銷量為138,409台，低於2017年初版Switch的330,637台，也低於2019年Switch Lite的177,936台。

這台新主機搭載畫面更鮮豔的7吋OLED、可靈活調節的新支架、更大的儲存空間和音質更好的喇叭，以及網路線連接埠。雖然內部圖像晶片未如預期進行升級，但這台Switch OLED仍在日本、美國等主要市場的社群媒體上成為話題，網友對該主機的初步印象也是一面倒的正面。

這台新Switch的爆紅為任天堂造成兩項庫存問題：一方面是任天堂發現，要生產足夠滿足需求的Switch OLED有困難，日本零售商都採用抽獎的方式來決定買主，就連任天堂在東京澀谷的旗艦店也是如此。一名匿名的日本大型零售商主管表示，Switch新機供應量稀少的狀況預計至少持續到明年初。

另外，據任天堂夥伴組裝廠的主管表示，任天堂的產線分為生產新機、原版主機和Switch Lite，顯示該公司並未預期OLED版會比其他版本大賣，這也正在造成可能會有大量未售主機庫存的問題。

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