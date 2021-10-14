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影／踏上人類終極邊疆！ 太空美景讓「寇克艦長」驚嘆
亞馬遜創辦人貝佐斯的藍源公司13日發射「新謝帕德號」火箭，將高齡90歲的知名演員夏特納（William Shatner）與另外三名組員送上太空。從事後公布的影像可見，太空船窗外的地球景色令夏特納大為驚嘆。
夏特納曾主演1960年代的科幻電視劇「星艦迷航記」（Star Trek，中文又譯「星際爭霸戰」）與後續改編電影，並以劇中「企業號」星艦的寇克艦長（Captain Kirk）一角聞名於世，此次獲邀搭乘藍源公司火箭到達「終極邊疆」（The Final Frontier），不只英美媒體即時轉播報導這一趟史詩之旅，更讓他以90歲高齡成功打破紀錄，成為上太空的最年長人類。
每日郵報報導，夏特納等新晉太空人來到地表上方約107公里處，在失重狀態度過短短的3分鐘，影像可見到一行人適應著新環境，驚奇又興奮地漂浮在半空中與俯瞰地球。
根據影片，夏特納似乎因感受到無重力而大吃一驚，反覆說著「喔，天哪」。等到夏特納最終調整過來，就能聽見他高興地笑著，一邊看著太空艙舷窗外的地球美景，一邊感嘆「這景色無與倫比」。
當太空船回到地球，夏特納就告訴親自前來接機的「星艦迷航記」鐵粉貝佐斯，「世上的每一個人都需要做這件事」，隨後在飛行後的記者會上表示，「這個角度就是你正俯瞰大地與仰望太空，但你也正仰望未來與俯瞰過去」。
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