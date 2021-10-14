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中國嚴加取締 美國成比特幣採礦大國

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
外界認為中國境內仍有地下比特幣採礦。(Photo by Tim Reckmann on Flickr used under Creative Commons license)
外界認為中國境內仍有地下比特幣採礦。(Photo by Tim Reckmann on Flickr used under Creative Commons license)

美國比特幣採礦最大來源。調查顯示，自從中國大陸在今年中旬嚴格取締比特幣採礦後，導致當地採礦行為銳減，而從過去4個月來看，美國在全球採礦比率則出現倍增，目前已是全球第一，當地德州等產油地區更成比特幣採礦的熱區。

據《日本經濟新聞》報導，英國劍橋大學替代金融中心指出，從衡量比特幣網路處理能力的雜湊率（hashrate）來看，美國平均每月雜湊率從今年4月的16.9%到了8月已來到35.4%，4月中國則佔有46%，不過，隨後中國禁止在內蒙古開放新的採礦，並在四川關閉26處運算站。

取締導致價格下跌

報告也指出，採礦比率僅次美國則是18.1%的哈薩克，俄羅斯則以11%排名第三，後兩國皆為石化燃料大國，當地電價每度不到1美分。

比特幣價格隨著中國在9月完全禁止虛擬貨幣交易後下跌，不過，在上個月又上漲24%來到5.6萬多美元（約157萬台幣）。研究人員米歇爾·勞克斯表示，「中國取締帶來的影響是提高全球雜湊率地理分配，如此對於網路安全及比特幣去中心化的原則是正面發展。」中國取締境內比特幣採礦後，也讓當地採礦轉往外國，包括每度電價0.05美元的馬來西亞。

這次名單中，加拿大、伊朗與挪威等產油國也名列前十名，美國產油地區，包括德州、新墨西哥州與懷俄明州也成為採礦熱區。

採礦轉往地下

《半島電視台》報導，美國採礦市佔率大增，主要是受到中國為了控制金融風險而取締比特幣產業影響，2009年早期比特幣問世時，中國因為燃煤與水力發電使得電價便宜，而成為採礦者聚集大本營。

研究人員也指出，中國嚴加取締後，一度讓比特幣採礦佔比為零，但外界懷疑，中國境內私下採礦行為仍在進行中，只是透過虛擬私人網路讓電腦看起來是在另一個國家採礦，包括近期愛爾蘭與德國雜湊率增加，很有可能就是採礦人利用虛擬私人網路或代理伺服器的結果。【更多精采內容，詳見

比特幣 美國 電價

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