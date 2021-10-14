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電動車充電問題多 淘汰油車成本高

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

若要徹底拋棄使用內燃機的車輛、全改為電動車，各國中央政府得先與地方協力完成基礎充電建設、燒掉上千億美元的成本。此外，英、美等國發現，目前的充電建設故障情況嚴重，且充電時間過長的情況，常導致使用者大排長龍。

供電不穩定

華盛頓時報指出，汽車與卡車車隊電氣化是應對氣候變遷的關鍵措施之一，美國拜登政府希望 2030 年電動車可占全國汽車銷售額的 50%，紐約更已發布禁令、自 2035 年起禁止販售內燃機車輛。

然而，各國接下來面臨的並非電動車供應問題，而是充電問題。紐約電力局的國家機構負責人奎尼內斯說，美國不得不從現在就開始討論相關的電網建設，否則到時禁止了內燃機車輛，電動車卻又無法充電，紐約交通動力勢將陷入混亂。

此外，一位倫敦的電動車計程車司機對路透社指出，目前的電網設置讓他只能在各個充電點間移動，且即使到了這些充電站，也常遇到故障或其他人使用中的情況。美國紐約北部的一處風電充電站更因為發電量不足，導致供電中斷。

需斥資數十億美元

為完成電網建設，一項研究指出，以美國為例，國家至少需要電網建設上投資達 1250 億美元，才能支應即將到來的大量電動車充電需求。此外，Linux 基金會的項目執行董事舒莉更指出，未來的電網必須「無所不在」，就如同現在的網路一樣。

英國電動車充電柱建設公司 FLO 的公共事務副總裁艾倫則說，要完成電動車路邊充電站的廣泛設置，除了中央的經費供應外，更需要地方政府的全力支持，而該公司已在加拿大和美國城市安裝了至少 7,000 個路邊充電站。

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美國 紐約 計程車

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