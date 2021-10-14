太缺人 日本零售商願雇用超過80歲的員工
日經報導，由於勞動市場緊張，日本企業愈來愈仰賴超過退休年齡的勞工來填補職缺，最大家電零售集團之一的野島電器（Nojima）本月起已取消聘雇年齡上限，將雇用超過80歲的新員工。
此舉顯示，日本經濟試圖自疫情中恢復，勞動力變得多麼稀缺。
根據日經，野島電器的3,000名全職員工當中，大約有10人已滿75歲。該公司現在也將雇用超過80歲的新員工，他們每周工作4天、每天5小時、每月大約領薪12萬日圓（約台幣3萬元）。如果是現有員工，假使身體健康且無異議，工作合約可予以延長。
野島電器去年7月才剛修改規定，允許員工在超過65歲後，以一年期臨時工合約條件持續工作。
根據日經，拉鍊製造商YKK今年也取消退休年齡限制，以挽留員工。
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