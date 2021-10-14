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力抗通膨！智利一口氣升息5碼 經濟學家也大感意外

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
智利中央銀行。路透
智利中央銀行。路透

智利央行周三（13日）大幅升息，將基準利率調高125個基點（5碼）到2.75%，升息幅度超乎投資人與分析師預期。這是智利為對抗通膨飆高，繼8月底之後，連續第二次升息。

智利這次升息前，基準利率為1.5%。在彭博資訊訪調的經濟分析師中，只有一位預測智利央行將升息6碼，八位認為會調高4碼，五位預期會與前一次一樣繼續升息3碼。

路透說，智利鄰國秘魯和巴西，今年也都調升了基準利率，以期控制物價上漲。

智利央行在新聞稿中表示：「總體經濟情況的演變已增加通膨風險，使得通膨率難以維持在3%目標區間內。」「儘管核心通膨尚符合預測，但未來數月展望持續走高。未來兩年的通膨預期在3%的目標之上。」

LarrainVial研究主管Leonardo Suarez表示：「核心通膨展開周期性上揚，今年底以前，可能上升到6%。」「民眾支領年金加上政府發放社福補貼，將進一步增加流動性，推升通膨。」

智利立法人士現在正在辯論是否同意新的年金支領方案，一旦通過，會向市場再注入200億美元。另據智利央行預估，智利今年國內生產毛額（GDP）成長率最高可達11.5%。

智利央行利率決策官員在周三的會議中，除了無異議通過大幅升息案，也同意暫停央行今年1月展開的累積外匯計畫。主要因為近期的市場變化，且外匯存底已經到達目標水準。

智利 通膨 外匯

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