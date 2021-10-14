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Fed會議紀要：最早可能11月中開始逐步減少購債

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯邦準備理事會。美聯社
美國聯邦準備理事會。美聯社

美國聯準會（FED）9月21-22日的政策會議記錄顯示，官員普遍認為，在通膨擔憂升溫的背景下，應該從11月中或12月中開始縮減疫情期的貨幣刺激措施，但他們對高通膨的威脅究竟有多大，以及該多快升息以因應的問題，仍存在分歧。

儘管並沒有就縮減每月購債1,200億美元的步伐做出決定，但與會委員普遍認為，如果經濟復甦大致保持正軌，逐步減少購債並在明年中左右結束可能是合適的。

假如11月2-3日的政策會議上做成啟動縮減購債的決定，可能會從當月中旬或12月中旬開始行動。

委員討論了每月削減100億美元美債以及50億美元抵押貸款支持證券（MBS）的購買規模，但有「幾位」委員傾向更快地縮減購債步伐。

記錄顯示，Fed官員在努力因應職責範圍內的不確定性。他們討論了勞動力供應是否會回升至2019年水平，並繼續押注，隨著商品和勞動力市場的供應限制緩解，通膨壓力也將消退。決定今年減碼也是為了管理他們在物價方面判斷錯誤的風險。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson說，會議紀要清楚表明，「除非發生災難性事件，否則Fed將在下次FOMC會議上宣布減碼」 。

與夏季會議記錄不同的是，最新的會議記錄對通膨的描述不再是，決策者「普遍」預期通膨壓力會隨臨時性因素「消退」而緩解。

相反的，Fed內部對通膨的擔憂加劇。根據會議紀要，「多數與會者認為通膨風險偏重上行，他們擔心供應中斷和

勞動力短缺可能會持續更長時間，對價格和工資的影響可能比當前預期更大或更持久。」

巴克萊（Barchalys）全球通膨市場策略主管Michael Pond表示：「情況略有變化，存在暫時性通膨可能正在轉變為結構性通膨的憂慮。甚至連鴿派人士都希望確保通膨預期和金融狀況不會引發警報。」

隨著縮減購債行動即將展開，外界注意力現在轉向未來的升息時機。在與9月政策聲明同時發布的預測中，半數與會委員認為，明年年底前需升息一次，除一人外，其餘所有委員都預測，2023年年底前將完成首次升息。

在會議紀錄裡，「多位」決策者認為，經濟狀況可能證明，「未來兩年」將利率維持在或接近其下限是合理的。然而，「有些」委員提出明年年底前升息的可能性，因為屆時可能已經達到充分就業的門檻。

通膨 Fed

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