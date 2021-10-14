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油價小跌、金價勁揚2%、鋅價飆逾4%至三年多高點

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周三回落，在油價稍早觸及2014年來高價後，小幅回吐近期漲幅，因市場擔心原油需求成長將放緩；金價勁揚2%，升至近一個月高點，因美元和美債收益率回落，提振市場對黃金的避險需求；鋅價飆升至三年多最高水準，因能源危機促使全球主要生產商之一減產，供應疑慮升溫。

●油價小幅回落 兩大原油期貨仍在每桶80美元之上

紐約原油11月期貨下跌0.20美元，跌幅0.3%，報每桶80.44美元；布蘭特原油12月期貨跌0.24美元，跌幅0.3%，報每桶83.18美元

分析師指出，一些交易人士可能對美國原油期貨進行獲利了結，在過去三個交易日中，美國原油期貨價格觸及2014年10月以來最高。

全球最大原油進口國中國大陸稍早公布的數據顯示，9月原油進口量較上年同期下降15%，油價也因此受到壓力。

石油輸出國組織（OPEC）調降對2021年全球石油需求成長預測，同時維持對2022年的預測。但OPEC表示，天然氣價格飆升可能會促使市場對石油產品的需求提高，因終端用戶轉而使用成品油。

俄羅斯總統普亭表示，油價可能會達到每桶100美元，並指出，如果歐洲提出要求，莫斯科準備向歐洲提供更多的天然氣。

●金價勁揚2% 漲至近一個月高點

現貨黃金價格13日收盤上漲1.86%，報每英兩1,792.97美元；美國黃金期貨收高2%，報每英兩1,794.70美元。

其他貴金屬亦上漲，銀價上漲2.5%，報每英兩23.09美元，白金上漲1.2%，報每英兩1,019.54美元，鈀金勁揚3.5%，報每英兩2,116.68美元。

RJO Futures資深市場策略師Daniel Pavilonis表示：「目前，黃金只是跟隨公債殖利率走勢。美國消費者物價指數（CPI）數據公布後的最初反應是殖利率大幅飆升，但現在這一走勢開始消退。」

數據公布之初，黃金縮減漲幅，因指標美國10年期公債收殖利升破1.6%，數據顯示美國9月CPI勁揚，未來數月預料將進一步攀升。

但隨後殖利率回落，降低持有無孳息黃金的機會成本，推動貴金屬強勁反彈。

美元走貶以及市場擔心高通膨可能打擊全球經濟成長，也為金價提供支撐。

券商OANDA的高級市場分析師Edward Moya在一份報告中表示：「通膨預期和全球成長疑慮交織，令許多投資人擔心明年下半年，企業和消費者支出將大幅減弱。避險資金開始流向黃金。」

●鋅價飆升至三年多最高水準　供應疑慮升溫

倫敦金屬交易所鋅期貨結算價上漲4.2%，至每噸3,401.50美元，今年來漲幅達到24％。

歐洲最大的精煉鋅生產商Nyrstar表示，由於電價飆升和與碳排放相關成本，該公司將把三座歐洲冶煉廠的鋅產量削減最多50％。

美國 油價 金價

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