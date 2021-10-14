標普500和那指收紅　科技股領漲、銀行股走低

美股標普500和那斯達克指數周三（13日）收漲，受亞馬遜和微軟等成長股提振，但摩根大通和其他銀行股下挫，令市場承壓。

道瓊工業指數跌0.53點，收報34,377.81點，收盤幾乎平盤。標普500指數漲13.15點，或0.30%，收報4,363.8點，那斯達克指數漲105.71點，或0.73%，收報14,571.64點。美國聯準會（Fed）公布9月會議紀錄後，標普一度擴大漲幅。

根據會議記錄，決策官員暗示，可能11月中開始縮減對經濟的支持，但他們對部分議題的看法分歧，包括高通膨將構成多大的威脅，和最快可能何時需要升息。

美國勞工部公布，9月消費者物價指數（CPI）穩健升高，進一步強化Fed升息的理由。

摩根大通上季營收優於預期，受惠於全球併購熱潮和釋出更多貸款損失準備金，但當日收跌2.6%，顯示利多不漲。摩根大通與其他銀行股齊跌，成為標普500指數和道指的上漲阻力因素之一。

標普500銀行股指數跌1.3%，長債殖利率也下滑。

部分企業陸續公布財報，為標普500指數成分企業的財報季揭開序幕。

Clearstead顧問公司高級執行董事Jim Awad表示：「我希望企業在這個財報季交出亮眼的展望，以助股市在年底前進一步上揚，市場正拭目以待。」

包括亞馬遜、Google母公司字母、微軟在內的大型成長股均上揚。

全球最大的資產管理公司貝萊德漲3.8%，受惠於上季獲利優於預期。全球經濟持續改善，提振貝萊德管理的資產規模，從而推升手續費收入增加。

達美航空跌5.8%，這家公司表示，自新冠疫情爆發以來，上季獲利在缺乏聯邦援助的情況下首度轉盈，但警告說，由於燃料價格大漲，本季預料出現稅前虧損。

分析師預估，美國企業上季或綠預料強勁成長，但投資人對一連串問題的疑慮持續升高，包括供應鏈問題、人力短缺以及能源價格上揚如何影響企業從疫情中復甦。

美銀、花旗集團、富國銀行、摩根士丹利預計今（14）日公布上季財報，高盛預計15日公布報。蘋果跌0.4%，稍早有報導表示，蘋果計劃減產iPhone 13。