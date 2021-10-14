台積電ADR小幅收漲 聯電仍跌逾1%
台股ADR周三（13日）收盤漲跌互見，台積電ADR盤中拉鋸、止跌回升，較台北交易股票溢價率為8.25%。聯電依然重挫超過1%。
美股道瓊工業指數13日幾乎收於平盤，微跌0.53點，跌幅0.00%，以34,377.81點作收；標普500指數上揚13.15點，漲幅0.30%，收4,363.80點；那斯達克指數上漲105.72點，漲幅0.73%，收14,571.64點。
費城半導體指數上漲14.61點或0.46%，收3192.75點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.67 +0.15%
中華電 CHT 39.68 -0.28%
台積電 TSM 109.98 +0.71%
聯電 UMC 10.16 -1.74%
資料來源：彭博資訊
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