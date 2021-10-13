煤炭持續短缺 中印陷電力危機

中印兩大亞洲經濟體都面臨嚴重的能源危機！中國與印度的電力狀況因為煤炭供應不足、發電量不甚穩定。花旗分析師預估，中國的煤炭與電力吃緊狀況將持續到冬天，且能源價格將持續走高；印度德里首席部長基里瓦爾則警告，首都新德里甚至有可能面臨限電的窘境。

中國能源價格走高

CNN 報導指出，包括疫後建築潮導致能源需求大增、政府力求減碳導致礦坑關閉、煤炭與天然氣供應國澳洲對出口祭出限制措施、本土煤炭採礦中心山西、陝西遭逢大雨而減產、陝西礦坑崩塌事件等多重原因，導致中國的能源危機加劇。

因此，目前中國的能源價格仍在持續上漲中，鄭州商品交易所期貨價格於 11 日上漲了 8%，12 日更飆升 11%，創下每公噸近 1,508 元（234 美元）的新紀錄，花旗分析師預估此一趨勢會延續到冬天，且恐為中國與全球經濟帶來通膨的風險。

印度能源供應告急

與中國同為世界工廠的印度，近期的發電廠煤炭庫存也降到了前所未有的低水平。衛報指出，印度各邦已先後發出警告，驚恐表示火力發電廠的煤炭存量告急，且印度中央電力局指出，印度有八成的燃煤電廠煤炭存量是處在「超臨界」的低存量狀態。

目前印度各地已傳出停電災情，拉賈斯坦邦、賈坎德邦和比哈爾邦等州停電長達 14 小時、馬哈拉施特拉邦關閉了 13 座火力發電廠、旁遮普邦的 3 座發電廠停產，並施行為期 6 小時的限電計畫，引發當地民眾抗議。

能源經濟與金融分析研究所的首席印度經濟學家加格指出，印度的能源危機本可透過再生能源容量擴張來避免，但印度政府對相關設施放緩建設，造成了本波能源恐慌，且政府正在利用這個機會推動更多的煤炭開採或煤炭發電，「但我們應該避免將資金投入會陷入困境的資產」，強調再生能源會比煤炭更便宜。

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