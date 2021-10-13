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日圓跌至接近三年低點 美日殖利率利差加大

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓短短三周內貶值了4%。 圖／Ingimage
日圓短短三周內貶值了4%。 圖／Ingimage

美元周二觸及一年高位，市場預料聯準會（Fed）將於下月宣布縮減大規模債券購買步伐，同時對能源價格飆升的擔憂也促使投資者轉向避險美元。

美國2年期公債殖利率躍升至逾18個月來最高，投資人拋售美債，認為飆升的能源價格將加劇通膨，並增加聯準會比預期更早採取行動的壓力。

美元指數漲0.2%至94.513，為2020年9月下旬以來最高。美元兌日圓觸及三年高位，漲0.3％至113.61日圓，短短三周，日圓貶值了4%。

澳洲國民銀行(NAB)外匯策略主管Ray Attrill說：「主要驅動力是我們看到美債殖利率進一步上升--所以這是一個相當簡單的利差擴大的題材...增加了利差交易的吸引力。」

德意志銀行10月的一項月度市場信心調查顯示，絕大多數受訪者預計美債收益率將從當前水準上升。

美元兌歐元也走強，歐元跌0.2%，報1.1525美元，為2020年7月以來最低， 能源價格上漲令人擔憂通脹可能削弱經濟增長。

聯準會 日幣 美元指數

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