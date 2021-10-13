紐約原油繼續上漲、金價走高 經濟前景拖累銅價

紐約原油期貨小幅上漲，黃金價格攀升，通膨壓力、北半球冬季來臨之際能源需求增加，以及全球正面臨的能源危機依然是投資人關注的焦點。而在經濟復甦可能失去動力之際，銅價受累下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

●紐約原油連續四日上漲

紐約原油期貨周二上漲0.2％。北半球冬季來臨之際天然氣和煤炭的短缺已經促使電力行業的一些人轉向使用柴油和燃料油等燃料。與此同時，國際貨幣基金組織（IMF）對全球經濟復甦失去動力表達疑慮，食品和燃料價格上漲在其提到的原因之列。

CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin說：「當歐洲的天然氣價格達到相當於每桶原油250美元的價格時，我們難以預測將發生什麼。」

11月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲12美分，結算價報每桶80.64美元；12月交割的布蘭特原油期貨下跌23美分，結算價報每桶83.42美元。

●公債殖利率回落推動黃金上漲

隨著美國公債殖利率下降，黃金價格周二上漲，投資者在評估能源價格上漲帶來的通膨壓力以及貨幣政策前景。

美國股市走勢不佳，同時美國10年期公債殖利率走低，提振了對黃金的需求。

交易員們將從周三公布的美國消費者價格指數中尋找聯準會（Fed）減碼時間表的線索。

紐約時間下午3:18，現貨黃金上漲0.3％至每英兩1,759.99美元，周一下跌0.2％；紐約商品交易所12月交割的黃金期貨結算價漲0.2％，至每英兩1,759.30美元。白銀、鈀金和白金下跌。

●銅價下跌

倫敦銅價下跌，因為在經濟復甦可能失去動力之際，投資人權衡通膨壓力與企業利潤前景。

倫敦市場銅價收低0.8％，盤中走勢震盪，該種工業金屬價格在短暫上漲和進一步下跌之間搖擺不定。銅通常被認為是經濟的風向球。

紐約梅隆財富管理公司股票和資本市場諮詢業務主管Alicia Levine接受彭博電視採訪時表示，「財報季將給我們提供一些有關供應鏈問題的很好線索」。

倫敦時間下午5:56，銅價收於每噸9,465美元；鎳價下跌0.7％至每噸18,978美元，鉛價收低0.7％；鋁價上漲0.1％，盤中一度觸及13年新高，因對供應限制的疑慮勝過對能源危機加深將損害經濟成長的顧慮。