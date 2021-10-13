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費半回落到快要修正 投資人對記憶晶片行情很不安
美國半導體股12日持續疲弱，投資人對記憶晶片供應鏈等問題感到不安，導致費城半導體指數跌近修正領域。
晶片股這一個月表現不佳，晶片供應短缺、全球獲利預警、美國公債殖利率上揚的壓力，都讓投資人不安。
費城半導體指數周二跌1.3%，已自9月16日高峰回落8.3%，跌到兩個月來谷底，表現比大盤標普500指數還差。
費城半導體指數正測試200日均線，這個技術面支撐線去年5月以來都沒有跌破過。艾克爾科技（Amkor Technology）大跌10.6%，瑞士信貸將這支股票由「表現超越大盤」降至「中性 」，理由是亞洲同業接單較弱，明年營收成長勢必走緩。
美光也大跌3.7%，投資人擔心晶片價格下跌。Trendforce以現貨價下跌為由，認為第4季記憶晶片合約價勢必下跌。
昨天，三星電子遭包括滙豐在內7家公司分析師調降目標價，理由是大陸缺電讓供應鏈亂象惡化，拖累該公司獲利；股價應聲下跌3.5%，跌到去年12月來最低。
新韓金融投資公司分析師Choi Do-Yeon周二撰寫報告指出，供應鏈瓶頸持續未解，第4季記憶體晶片產業恐受影響，他因此將三星電子目標價砍掉4,000韓元，調降到96,000韓元，但仍維持買進的評等。
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